В Краснодаре дольщиков проблемного ЖК переселили в новые квартры

Мэр Евгений Первышов 21 июня обсудил с учредителем ООО «ПартнерИнвестКубань» Алексеем Орловым ситуацию с долгостроем на улице Целиноградской 2/И.

Встреча прошла на территории, где была заморожена стройка, которую с 2015 года вело ООО «Восьмое небо».

«Достройка проблемных многоквартирных домов, получение дольщиками долгожданного жилья — задача, которую мы решаем всеми возможными способами. К каждому случаю подходим индивидуально, оцениваем возможности инвестора, но прежде всего, как в данном случае, ориентируемся на потребности жителей, которые ждут свои квартиры и готовы их получить, например, в уже построенных или находящихся в высокой степени готовности жилых комплексах инвестора в других микрорайонах города», — сказал Евгений Первышов.

Алексей Орлов сообщил, что дольщикам дома предложили переселиться в жилые комплексы компаний-партнеров или остаться на данном объекте с возможностью переписания договоров долевого участия на новый срок.

«Этим объектом наша компания занимается с 2017 года. Недавно мы провели встречу с дольщиками, на которой рассказали о том, что сейчас вся работа направлена на возобновление строительства», — отметил Орлов.

Глава Краснодара добавил, что это показательный пример, когда новый инвестор предоставляет дольщикам квартиры в уже построенных или находящихся в высокий степени готовности жилых комплексах.

Он отметил, что новый краевой закон о мерах компенсации для инвесторов-застройщиков проблемных объектов как раз направлен на преференции для фирм, взявших на себя обязательства по долгостроям. В дальнейшем предприниматели смогут рассчитывать на получение в аренду земельных участков без конкурсных процедур.

Разрешение на строительство двух литеров жилого комплекса на улице Целиноградской, 2/И выдали в 2014 году. С 2015 года стройка остановилась.

В 2017 году на объект зашел новый учредитель, проведены переговоры с дольщиками, продлено разрешение на строительство.

Собственники 57 квартир уже получили жилье в других жилых комплексах, владельцы еще восьми квартир приняли решение ждать возобновления стройки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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