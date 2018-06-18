В Краснодаре должник несколько часов прятался от приставов за дверью

Суд приговорил мужчину за дачу взятки к штрафу в 1 млн 800 тыс. рублей, но тот решил не выплачивать его и сменил место жительства.

В ходе розыска судебные приставы выяснили новый адрес должника, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Прибыв по месту жительства, приставы стали звонить на телефон должника и услышали звонок из-за двери квартиры. Однако хозяин трубку не брал и не выходил. Приставам пришлось дежурить у двери несколько часов. К вечеру неплательщик решил, что у них закончилось терпение и они ушли. Открыв дверь, мужчина столкнулся с представителями закона.

Сейчас должник заключен под стражу.

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