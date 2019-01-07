В ночь с 6 на 7 января в связи с понижением температуры и выпадением мокрого снега спецтехника превентивно обработала все путепроводы города.

Для этого использовали около 15 т песчано-соляной смеси. Кроме того, ликвидировали локальные подтопления проезжей части улиц Пригородной, Российской и Петра Метальникова, образовавшиеся после дождя и мокрого снега.

Работы по откачке воды полностью завершили до 7:00, все дороги — в проезжаемом состоянии. В течение суток 7 января дежурные службы продолжат контролировать ситуацию на улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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