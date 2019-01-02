В ночь с 1 на 2 января, при температуре 0 °С и -1 °С, дорожники произвели превентивную обработку, чтобы предотвратить образование наледи.

Спецтехнику подготовили к работе заранее. В частности, обработали путепроводы: Садовый, Тихорецкий, Северные, а также улицу Российская.

К очистке улиц от наледи и снега в Краснодаре готовы 23 единицы комбинированных дорожных машин, пять единиц снегоочистительной техники. Всего обрабатываются девять мостов и путепроводов, магистральные дороги, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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