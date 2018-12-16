В Краснодаре дороги обработали противогололедными реагентами

Ночью 16 декабря обработали реагентами все девять мостов и путепроводов, чтобы расчистить от наледи после осадков, выпавших накануне.

«На данный момент на дорогах города обеспечен безопасный проезд автотранспорта. Департамент транспорта и дорожного хозяйства работает в круглосуточном режиме для контроля за состоянием городских дорог. При необходимости ведем обработку проезжей части дорог реагентами и песчано-соляной смесью. Вчера вечером шел дождь, а ночью случились заморозки, проезжая часть стала как зеркало, поэтому дороги были обработаны реагентами, скользкость убрана», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйств Владимир Архипов.

Общественный транспорт работает без сбоев. К уборке улиц от снега и наледи готовы 23 единицы комбинированных дорожных машин, 5 единиц снегоочистительной техники. Всего обрабатывается около 2 млн кв. м дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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