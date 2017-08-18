В Краснодаре дорогу в Индустриальный отремонтируют по новой технологии

Ход работ приехал проинспектировать глава города Евгений Первышов.

Специальная машина — ресайклер снимает старый асфальт, перемалывает его, смешивает с битумом и цементом и получившуюся смесь сразу же стелет на дорогу. Такая схема работы позволяет сохранить щебневое основание —машина его просто не затрагивает. По словам дорожников, процесс занимает меньше времени, а качество дороги становится выше.

«Плюс в экономии — мы используем старые материалы, и долговечности. И очень прочное получается», — сказал старший прораб Тигран Петросян.

Строительство идет за счет государственной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Новое покрытие способно выдерживать большие нагрузки. Тяжеловозы смогут курсировать по дороге, не причиняя ей никакого вреда. Ремонт продлится до октября. За это время машины обновят асфальт на 7 км от улицы 1 Мая до поселка Индустриального.

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