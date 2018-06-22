В Краснодаре достроили школу на хуторе Ленина

Об этом на 56-м заседании городской думы сообщил мэр Евгений Первышов.

«Рассчитываем, что 1 сентября школа примет первых учеников, этот пятилетний долгострой будет введен в эксплуатацию. Ближайшие школы переполнены, нагрузка на них, как и на другие образовательные учреждения города, колоссальная. Перед подрядчиком была поставлена задача увеличить число рабочих, выполнить взятые на себя обязательства», — сказал Первышов.

Он добавил, что ежедневно ход работ на объекте контролируют специалисты городского департамента строительства и МКУ «Единая служба заказчика».

По словам генерального директора подрядной организации ООО «Агроснаб-Юг» Александра Данилова, за минувший месяц удалось наверстать отставание. В школе завершены общестроительные и внутренние отделочные работы, ведется озеленение и благоустройство территории.

До 15 июля выполнят пуско-наладочные работы, готовят необходимую документацию для ввода объекта в эксплуатацию и лицензирования образовательного учреждения. На прилегающей территории уложили первый слой асфальта, засеяли газоны.

По словам председателя городской думы Веры Галушко, новая школа поможет решить вопрос с организацией дополнительных занятий для детей хутора Ленина.

Задачу максимально ускорить строительство школы и завершить ее до конца июня на прошлом, 55-м заседании городской думы, поставили Евгений Первышов и Вера Галушко, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школа на хуторе Ленина рассчитана на 1 тыс. учеников, она состоит из пяти блоков: блок начальной школы на 400 учащихся, блок среднего и старшего звена, актовый и спортивные залы, административный сектор со столовой.

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