После дождя с мокрым снегом 27 декабря в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 15 обращений о подтоплениях на проезжей части.

На улицы вывели десять водооткачивающих машин. Ведут мониторинг ситуации. Проезд общественного транспорта и легковых автомобилей обеспечивается по всему Краснодару, рассказал старший оперативный дежурный ЕДДС Юрий Чернобривцев.

Сейчас ликвидируют локальные подтопления на улицах Уральской, Российской, Петра Метальникова, Ангарской, Гагарина и Ростовском шоссе.

В Краснодаре вечером 27 декабря возможны небольшие осадки. В случае ЧС можно звонить по номерам 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба мэрии.

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