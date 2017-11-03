В Краснодаре две пьяные женщины ограбили минимаркет

По факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ограбление произошло в круглосуточном магазине на улице Дунаевского. С заявлением в полицию обратилась продавец. Она рассказала, что ночью в минимаркет зашли две женщины, взяли с витрины несколько бутылок спиртного и попросили дать алкоголь в долг. После отказа женщины выбежали из минимаркета, не оплатив товар. Ущерб составил 900 рублей.

Полицейские установили личности женщин по записям с камер видеонаблюдения. Ими оказались 22-летняя и 37-летняя жительницы Краснодара. Злоумышленниц задержали по месту жительства.

Подозреваемые признались в грабеже, объяснив, что на поступок их толкнуло состояние алкогольного опьянения.

Санкции статьи «Грабеж» предусматривают максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

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