В Краснодаре движение на дорогах начнут регулировать дополнительные наряды ДПС

Вице-мэр Евгений Зименко заявил, что ситуация на дорогах и работа общественного транспорта, связанные с закрытием Садового моста, требуют принятия дополнительных мер в организации движения.

Об этом он сообщил на заседании в администрации Краснодара.

«К работе необходимо привлечь дополнительные наряды сотрудников ДПС, вместе проработать возможные варианты изменения схем движения, регулирования транспортных потоков», — сказал Зименко.

Участники совещания отметили, что уже предпринят ряд мер по оптимизации движения. Например, на пересечении улиц Хакурате и Коммунаров изменили время работы светофора. Это необходимо, чтобы трамваи, двигающиеся со стороны улицы Офицерской, могли ехать быстрее.

Планируется, что с 15 сентября на некоторых участках дорог начнут дежурить патрули ДПС. Это касается пересечения улиц Коммунаров и Северной, 40-летия Победы и Московской, кольца в районе Ростовского шоссе и Офицерской. Правоохранители должны пресекать факты выезда автомобилистов на запрещающий сигнал светофоров. При необходимости сотрудники ДПС будут самостоятельно организовывать движение транспорта на этих перекрестках.

Сейчас прорабатывают возможность изменения организации дорожного движения для ликвидации заторов в районе улиц Коммунаров и Офицерской, а также Передовой, Филатова и Северной.

Сотрудники городского департамента транспорта вместе с КТТУ ведут мониторинг ситуации на объездных маршрутах, движения общественного транспорта, особенно трамваев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре Садовый мост 11 сентября полностью закрыли на ремонт. В связи с этим изменили пять трамвайных маршрутов. В связи с ремонтом Садового моста увеличили количество вагонов трамваев. Схему объезда можно посмотреть здесь.

Как изменится Садовый мост в Краснодаре, читайте здесь.

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