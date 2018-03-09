В Краснодаре двое мужчин напали на сотрудницу салона красоты

Нападение произошло вечером 7 марта на улице Ставропольской. Злоумышленников объявили в розыск.

По данным полиции, двое мужчин ворвались в салон красоты. Один из них сорвал с шеи сотрудницы цепочку и толкнул пострадавшую на пол. Произошедшее попала на камеры видеонаблюдения, установленные в салоне.

«По факту произошедшего проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ о грабеже, совершенном группой лиц», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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