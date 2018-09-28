В Краснодаре двое мужчин обещали застройщику за 20 млн рублей закрыть дело о хищении денег

Злоумышленников задержали с поличным оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в марте в полиции возбудили уголовное дело о хищении денег дольщиков при строительстве пяти трехэтажных домов в поселке Пригородном. В отношении одного из соучредителей организации проводилась проверка, после которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Мужчина не знал об этом. Его коллега — 43-летний соучредитель организации, знал о том, что дело не стали возбуждать. При этом он сказал компаньону, что за 20 млн рублей поможет уклониться от уголовной ответственности.

В июне злоумышленник вместе с 35-летним знакомым юристом во время неоднократных встреч ввел компаньона в заблуждение относительно того, что они с приятелем могут передать деньги должностным лицам полиции, чтобы дело закрыли.

Мужчина согласился, однако сообщил об этом в следственное управление СКР по краю. После этого 15 июня он передал злоумышленнику часть суммы в размере 5 млн рублей. Затем злоумышленников задержали оперативные сотрудниками управления ФСБ по краю, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Один из подозреваемых находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

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