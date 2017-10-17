В Краснодаре двое парней на угнанной машине помяли иномарки во дворе

Одним из угонщиков оказался несовершеннолетний.

В полицию поступило сообщение о ДТП во дворе многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской. Очевидцы рассказали, что двое парней за рулем ВАЗ-2106 въехали в несколько припаркованных иномарок жильцов многоэтажки и пытаются скрыться. Прибывшие на место правоохранители задержали 17-летнего и 19-летнего молодых людей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Выяснилось, что парни только что угнали отечественный автомобиль с территории соседнего двора. Владелец машины узнал о случившемся от полицейских. Злоумышленники написали явки с повинной. Они сообщили, что на такой поступок их толкнуло желание прокатиться по ночному городу. Чужую машину они вскрыли с помощью отвертки, затем запустили двигатель, соединив провода замка зажигания.

Известно, что совершеннолетний задержанный ранее был судим за грабеж, а на утро следующего дня должен был явиться в суд в качестве обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Помимо этого, в отношении 19-летнего краснодарца возбуждено дело по факту вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.

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