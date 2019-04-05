В Краснодаре двое подростков угнали скутер

Мальчики 13 и 15 лет похитили скутер со двора частного дома на улице Харьковской.

В Росгвардию поступила ориентировка на скутер, который разыскивают. Сотрудники ведомства обратили внимание на двух молодых людей на скутере, который подходил под описание из ориентировки.

При виде патрульного автомобиля неизвестные остановились. По словам граждан, скутер они недавно приобрели, документов на него у них при себе не оказалось.

Для разбирательства их передали сотрудникам полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанными оказались двое несовершеннолетних в возрасте 13 и 15 лет. Один из них уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних полиции.

Возбудили уголовное дело о краже.

Проведут профилактическую работу с родителями подростков. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей им грозит административная ответственность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления МВД России по Краснодару.