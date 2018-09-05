В Краснодаре двое приезжих взламывали магазины и похищали сигареты и шоколад

Мужчин подозревают в совершении 20 краж.

В течение нескольких месяцев в полицию Краснодара поступали сообщения о кражах из местных торговых павильонов и магазинов. По фактам хищений возбудили ряд уголовных дел, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях торговых точек, и выяснили, что похитители — двое мужчин. На них составили ориентировки.

Патруль остановил на улице молодого человека, похожего на одного из разыскиваемых лиц, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемым оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 30-летний житель сопредельного государства. Мужчина два года назад приехал в Краснодар в поисках работы.

Полицейские установили, что задержанный и его сообщник взламывали роллеты и разбивали витражные стекла, чтобы проникнуть в торговые точки. Там они брали табачные и шоколадные изделия, затем скрывались. Также выяснилось, что приезжие вскрыли комиссионный магазин и вынесли оттуда фотоаппараты и мобильные телефоны общей стоимостью более 200 тыс. рублей.

Расследование возбужденных уголовных дел продолжается. Подозреваемого заключили под стражу. Полиция ищет второго похитителя.

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