В Краснодаре двое водителей выехали на встречку, потому что опаздывали в ЗАГС

Инцидент произошел 28 октября в 12:45 на улице Зиповской.

Нарушение зафиксировали полицейские. Водителей, выехавших на полосу встречного движения на улице Зиповской, установили. Ими оказались 36-летний житель Новороссийска — уроженец Республики Азербайджан, и 51-летний житель Краснодара — уроженец Республики Узбекистан.

«Они признали свою вину, сославшись на то, что торопились в ЗАГС. В обоих случаях автомобили правонарушителям не принадлежат. В отношении мужчин составили административные протоколы, предусматривающие штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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