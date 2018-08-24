В Краснодаре двухлетний ребенок отравился жидкостью для мойки машин

Это произошло 23 августа в поселке Зеленопольском.

По данным источника в правоохранительных органах, мальчик выпил жидкость для мыться машины. Семья живет в Краснодаре, в поселке Зеленопольском, родители ребенка обратились за помощью в ЦРБ Динского района, потому что она ближе. Мальчика госпитализировали с химическим ожогом пищевода.

«По факту произошедшего проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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