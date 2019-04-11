В Краснодаре двух застройщиков осудят за хищение 75 млн рублей у дольщиков

Подозреваемые, находясь в должности председателей ЖСК «Восход», похищали деньги у членов этого кооператива.

По версии следствия, 37-летний и 35-летний жители Краснодара, будучи руководителями ЖСК «Восход», с 2012 по 2015 года привлекали деньги граждан для строительства многоквартирного дома на улице Куликова поля. До настоящего времени строительство дома не закончено. От действий злоумышленников пострадало 93 человека, которым причинен ущерб на общую сумму более 75 млн рублей.

Прокуратурой Краснодара направлено в суд уголовное дело с обвинительным заключением. Сами подозреваемые заключены под стражу, а на их имущество наложен арест, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в суд ушло дело о хищении 340 млн рублей председателем ЖСК «Кубанские просторы-1».