В Краснодаре экс-директора инжиниринговой компании заподозрили в неуплате 68 млн рублей налогов

В отношении бывшего директора ОАО «Энекс» 7 февраля возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель инжиниринговой компании, предоставляющей услуги в области проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в сфере энергетики, предоставил в налоговый орган декларации по налогу на НДС за период с апреля 2013 года по декабрь 2014 года с ложными сведениями.

«Мужчина внес в документы данные о фиктивных сделках с субподрядчиками. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере более 68 млн рублей», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

Следственный отдел по Карасунскому округу СКР по краю в отношении мужчины возбудил уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Предприятие проходит процедуру банкротства. Следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию фирмы. Расследование продолжается.

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