В Краснодаре экс-полицейского обвинили в смертельном ДТП с мотоциклом

Следственный комитет города завершил расследование. Бывшего сотрудника полиции будут судить.

Авария произошла в конце августа 2017 года. Тогда погибли два человека, которые ехали на мотоцикле и столкнулись с полицейским УАЗом. После проведения ряда экспертиз следствие пришло к выводу, что виновником аварии является сотрудник городской патрульно-постовой службы, который находился за рулем служебного авто.

«Сотрудник полиции, управляя служебным автомобилем УАЗ, на пересечении улиц Северной и Передовой без включения проблесковых маячков и необходимых звуковых сигналов допустил поворот налево на запрещающий сигнал светофора, где в это время проезжал мотоциклист. В результате столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, а его пассажир, к сожалению, на следующий день также скончался в Краевой клинической больнице», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Водителю был 21 год, пассажиру — 29 лет. После ДТП в краевом управлении МВД провели служебную проверку и предполагаемого виновника уволили из органов. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы. Обвинительное заключение уже подписано прокурором, материалы дела направлены в суд.

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