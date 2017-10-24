В Краснодаре экс-полицейского заподозрили в вымогательстве 500 тыс. рублей

В отношении бывшего сотрудника отдела полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодару в октябре возбудили уголовное дело.

По данным следствия, полицейский осуществлял контроль над 28-летней местной жительницей, которую в 2015 году осудили за растрату, однако из-за двоих детей исполнение наказания было отсрочено. С сентября 2016 года сотрудник полиции вымогал у женщины по 500 рублей ежемесячно и коньяк, угрожая в противном случае сообщить ее соседям о том, что у нее есть судимость. Женщина ежемесячно переводила полицейскому на телефон указанную сумму.

Также установлено, что 14 июня полицейский узнал, что в отношении его подопечной проводится процессуальная проверка и решается вопрос о возбуждении в ее отношении уголовного дела о краже паспорта и оформлении на него кредита. В этот же вечер полицейский в своем автомобиле на улице Сормовской сообщил женщине, что ей следует передать ему 500 тыс. рублей и пообещал за эти деньги посодействовать в отказе возбуждения уголовного дела. Та согласилась, но сообщила о вымогательстве взятки в полицию.

«По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» следователь по особо важным делам СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Владимир Сорокин.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что по результатам проведенной служебной проверки сотрудника еще в августе уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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