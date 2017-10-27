В Краснодаре экс-руководителя департамента транспорта края посадили на 8,5 лет

Первомайский районный суд Краснодара 27 октября вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего бывшего руководителя департамента транспорта Краснодарского края Анастаса Оркопуло.

Суд установил, что с 24 марта 2010 года по 4 октября 2014 года мужчина получил взятки в общем размере более 5 млн рублей от представителей юридического лица за «крышевание» и способствование в принятии Департаментом решений о допуске юридического лица к участию в конкурсах на право осуществления регулярных пассажирских перевозок и признании его победителем.

Суд признал Оркопуло виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах) и назначил ему восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 24,375 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После оглашения приговора осужденного взяли под стражу в зале суда. Расследованием дела занимался СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», руководителя департамента транспорта Краснодарского края Анастаса Оркопуло в октябре 2014 года заключили под домашний арест по подозрению во взяточничестве. Следствие предположило, что чиновник может быть причастен к другим преступлениям. Позже в прокуратуре заявили, что будут добиваться заключения Анастаса Оркопуло под стражу в СИЗО.

Губернатор Вениамин Кондратьев в мае 2015 года отстранил от должности Анастаса Оркопуло. В июне 2015 года следствие предъявило чиновнику новые обвинения. В апреле 2016 года прокуратура Краснодарского края передала дело Оркопуло в суд.

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