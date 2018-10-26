В Краснодаре экс-судью в отставке посадили на 3,5 года за мошенничество в 6 млн рублей

Приговор вынес Прикубанский районный суд в октябре. Бывшего федерального судью обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что в 2014 году в рамках расследования уголовного дела о незаконном образовании юрлица, у местного жителя провели обыск в доме и изъяли документы. Он через знакомого обратился за юридической помощью к судье в отставке, который ранее занимал должность в Северском районном суде Краснодарского края. Тот ввел мужчину в заблуждение и сказал, что за 6 млн рублей сможет способствовать прекращению уголовного преследования.

Впоследствии во время личной встречи экс-судья подтвердил, что готов помочь мужчине вернуть изъятые документы и оказать содействие в непривлечении к налоговой ответственности. Об этом мужчина сообщил в СУ СК по краю. В июне 2014 года он в салоне автомобиля передал злоумышленнику 250 тыс. рублей и муляж 5 млн 750 тыс. рублей. Распорядиться деньгами тот не смог, так как его дальнейшие действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд, согласившись с доказательствами, представленными гособвинителем, признал подсудимого виновным и назначил ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Приговор не вступил в законную силу.

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