В Краснодаре экс-заведующую детсадом оштрафовали за фиктивное трудоустройство

Приговор вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

Суд установил, что в 2001-2017 годах заведующая детским садом № 112 фиктивно трудоустроила работника и начисляла ему зарплату. Ущерб бюджету Краснодара составил около 700 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Октябрьский районный суд признал бывшую заведующую виновной. Чтобы возместить ущерб, прокурор Центрального округа города обратился в суд с исковым заявлением к осужденной. Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

Женщина в полном объеме возместила ущерб в городской бюджет.

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