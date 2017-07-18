В Краснодаре эксперты СК показали криминалистическое оборудование

В краевом следственном управлении 18 июля на базе кабинета криминалистики для курсантов академии и сотрудников СКР провели учебно-практические занятия.

Эксперты показали имеющуюся в криминалистическом отделе технику, продемонстрировали ее возможности при расследовании преступлений.

«Продемонстрированы аналитический программный комплекс «Сегмент», программное обеспечение Amped Five, нелинейный локатор NR-2000, обнаружитель скрытых видеокамер, цианокрилатная камера, источники экспертного света, ультрафиолетовые лампы, георадар «ОКО-2», металлоискатели, мобильный комплекс по сбору и анализу цифровых данных UFED и другая криминалистическая техника», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Занятия были приурочены ко Дню сотрудника органов следствия, который отмечается 25 июля.

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