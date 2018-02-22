В Краснодаре электричка насмерть сбила рабочего железнодорожных путей

22 февраля в 13:22

ЧП случилось 22 февраля около 9:00 на 14-м километре перегона «Витаминный-Краснодар 2».

По версии следствия, сотрудники ООО РСК «Дон-Строй» проводили монтажные работы по ограждению железнодорожных путей. Во время выполнения работ 47-летнего мужчину сбила электричка Краснодар — Тимашевск, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК РФ.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили машинистов электропоезда и очевидцев. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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