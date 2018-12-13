В Краснодаре елочные базары заработают по 49 адресам

Они будут работать по 31 декабря с 8:00 до 22:00.

В краевом центре откроют 58 елочных базаров по 49 адресам.

Продавцам напомнили порядок размещения и работы торговых точек. Они должны быть из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской, украшены флажками или световыми гирляндами. Продавцы должны быть одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», россиянам рассказали, как правильно выбрать новогоднюю елку.

О том, какую елку с точки зрения экологии предпочтительнее покупать — живую или искусственную, читайте в нашем материале.

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