В Краснодаре эвакуировали 100 человек при пожаре в жилом доме в Музыкальном микрорайоне

Пожар произошел в квартире на улице Шаляпина вечером 16 мая.
По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже шестиэтажного дома. Из дома эвакуировали около 100 человек. В 20:23 огонь локализовали. Площадь возгорания составила 50 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте работают девять единиц техники и 24 человека, из них две лестницы и два мотоподразделения.
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на улице Шаляпина поступило в МЧС 16 мая в 19:56.
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