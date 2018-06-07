В Краснодаре эвакуировали посетителей ТЦ «Галерея»

Это произошло 7 июня.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы, людей вывели из торгового центра около 20:30. К 20:40 их начали запускать обратно.

Устанавливаются причины случившегося.

Эвакуация ТЦ «Галерея Краснодар» происходит не первый раз. Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае «Галерею» эвакуировали четыре раза. Система оповещения сработала во время вечернего сеанса в кинотеатре 7 мая, покинуть помещения гостям пришлось и в День Победы.

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