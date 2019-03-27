В Краснодаре эвакуировали 629 человек из-за пожара в подвале торгового комплекса

Причиной эвакуации стало возгорание в подвале, произошедшее днем 27 марта.

Спасатели потушили огонь на площади 10 кв. м в 16:20. Пострадавших нет. На месте продолжают работать силы МЧС. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с экспертом исследовательской пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в торговом комплексе на улице Стасова произошло возгорание в подвальном помещении. На место были направлены 20 единиц техники и 80 человек личного состава.