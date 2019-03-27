В Краснодаре эвакуировали посетителей торгового комплекса на Стасова

В подвальном помещении днем 27 марта произошло возгорание.

Причиной эвакуации стало сообщение о задымлении в торговом комплексе, расположенном на улице Стасова. На месте работают сотрудники экстренных служб, сообщил интернет-порталу «Кубань 24» один из очевидцев.

«Диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в здании на улице Стасова, на вызов незамедлительно направили силы и средства МЧС России. По прибытии установили, что горение происходит в подвальном помещении, площадь пожара составляет 10 кв. м. Подразделения приступили к тушению», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают 20 единиц техники и 80 человек личного состава.

Проводят осмотр соседних помещений.