Это произошло 31 декабря 2018 года в 21:20 на углу улиц Агрохимической и Ангарской в Музыкальном микрорайоне краевой столицы.

Авария произошла из-за попадания фейерверка в изолятор высоковольтной линии электропередачи 10 кВт. Из-за этого отключились 27 трансформаторных подстанций в Музыкальном микрорайоне города.

В 22:35 электроснабжение жилого района было восстановлено.

«Авария ликвидирована, электроснабжение в жилом микрорайоне города восстановлено. Три бригады специалистов АО «НЭСК-электросети» «Краснодарэлектросеть» работали над ликвидацией последствий. Было установлено, что авария произошла из-за попадания пиротехнического изделия в изолятор высоковольтной линии. Поэтому еще раз обращаю внимание краснодарцев на необходимость соблюдать требования безопасности при использовании пиротехнических изделий», — цитирует директора департамента городского хозяйства и ТЭК Владислава Белого пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в новогоднюю ночь из-за фейерверка произошел пожар на балконе многоэтажки.

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