В Краснодаре фигурант дела о мошенничестве на 400 млн рублей не смог опротестовать приговор

Преступление выявили и раскрыли оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре Советский районный суд Краснодара приговорил обвиняемого к четырем годам колонии, в октябре он вступил в силу.

Мужчину признали виновным в покушении на мошенничество, мошенничестве организованной группой в особо крупном размере и в подделке официальных документов. Кроме срока лишения свободы его оштрафовали на 500 тыс. рублей.

Вину мужчина признал полностью, в апелляционной жалобе просил смягчить приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела дело. Приговор оставили без изменения, жалобу — без удовлетворения. После этого приговор вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокураты Краснодарского края.

Расследование уголовного дела осуществлялось УФСБ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 46-летний мужчина вместе с четырьмя жителями Краснодара и Ейска, которых уже осудили, с осени 2008 года по август 2011 года предоставили в краевую налоговую документы с ложными сведениями о праве нескольких коммерческих организаций на возмещение НДС. Они похитили более 394 млн рублей, а также покушались на хищение еще более 57 млн рублей.

В начале июля 2011 года мужчина организовал изготовление подложных документов, обладающих соответствующими реквизитами и удостоверяющими юридические факты. Злоумышленник скрылся от уголовного преследования, в сентябре 2011 года его объявили в федеральный розыск, а в декабре — в международный розыск. В июне 2015 года его задержали в Австрии и по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали из Вены в Москву. Всего обвиняемый совершил девять преступлений. В сентябре по делу вынесли приговор.

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