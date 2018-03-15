В Краснодаре фигуранту дела о погоне со стрельбой предъявили обвинение в бандитизме

Обвинение предъявлено краснодарцу Владиславу Гмыре.

Правоохранители считают Владислава Гмырю лидером группы, в которую входили восемь человек, троих из них уже задержали в Краснодаре в 2017 году, еще пятеро находятся в розыске.

В июне 2017 года у Владислава Гмыри произошел конфликт с руководством нелегального игорного зала, расположенного в центре Краснодара. Ему выпал выигрыш в 800 тыс. рублей, однако деньги ему не отдали. После этого главарь «краснодарских стрелков» выследил одного из сотрудников «службы безопасности» подпольного заведения и, по утверждению обвиняемого, решил разбить ему машину.

После этого 22 августа 2017 года группа мужчин напала на боксера — в него несколько раз выстрелили из травматического оружия, после чего жестоко избили. Пострадавший был госпитализирован и перенес несколько операций.

В рамках расследования уголовного дела о нанесении тяжких телесных поврежденй 28 августа на стационарном пункте полиции на Ейском шоссе в Краснодаре сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которой находился Никита Медведев. Во время проверки документов Никита Медведев ударил и.о. начальника отдела уголовного розыска отдела полиции Прикубанского округа УМВД по Краснодару, а затем открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате ранение получил находившийся поблизости молодой человек.

После этого на посту полиции задержали одного из пассажиров Toyota Владислава Гмырю, осужденного ранее за создание экстремистского сообщества. Второго сбежавшего пассажира — 25-летнего Дмитрия Карачкина — правоохранители нашли на улице Анапской в тот же день. Никите Медведеву удалось скрыться на своем автомобиле, во время погони он обстрелял преследовавших его полицейских. Преступник был задержан в ночь на 30 августа в хуторе Копанском в Прикубанском округе Краснодара. Позднее задержали еще одного подозреваемого в причастности к избиению, который оказался сотрудником МВД.

Первоначально злоумышленникам предъявили обвинение в покушении на убийство представителя «службы безопасности» нелегального казино, посягательстве на жизнь сотрудников полиции и угоне автомобиля без цели хищения. В настоящее время эти обвинения дополнены ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), которая предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

При этом обвинения в покушении на убийство охранника казино предъявлены только Никите Медведеву, остальные участники нападения обвиняются в нанесении тяжкого вреда здоровью. Следствие пришло к выводу, что действия Никиты Медведева были «эксцессом исполнителя», пишет РБК.

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