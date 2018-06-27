В Краснодаре фигуранты дела об убийстве бизнесмена получили 70 лет колонии на пятерых

Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных 27 июня вынес приговор заказчику и четырем исполнителям жестокого убийства камчатского бизнесмена Владимира Атрощенко и его жены.

Организатором преступления признан Юрий Корниенко, исполнителями убийства — бывший управделами АО «Кубаньэнергосбыт» Игорь Пшениснов, его личный водитель Артем Макаркин, а также двое сотрудников подразделений специального назначения ГУ МВД России по Краснодарскому краю — подполковник полиции Роман Шевченко и капитан полиции Максим Фогель.

В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в организации убийства, фальсификации доказательств, похищении человека, подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства, грабеже, незаконном обороте оружия, убийстве, краже, самоуправстве.

Краевой суд приговорил Шевченко к 23 годам заключения в колонии строгого режима, Пшениснова — к 21 году, Корниенко — к 17 годам, Фогеля — к шести годам. Шевченко и Фогель решением суда лишены званий подполковника и капитана полиции.

Макаркин, которого присяжные оправдали по ряду второстепенных эпизодов и признали заслуживающим снисхождения, приговорен к 4,5 годам заключения в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заказное убийство камчатского бизнесмена Владимира Атрощенко и его беременной жены произошло в 2012 году. Мотивом преступления стал конфликт бизнесмена с Юрием Корниенко. В суде установили, что умысел убийства Атрощенко возник у Корниенко в ходе реализации крупного инвестиционного проекта в Анапе. В 2008 году московское ООО УК «Фонд Юг» заявило о намерении построить на землях агрофирмы «Кавказ» коттеджный поселок «Резиденция Утриш», ЖК «Резиденция Анаполис» и парк развлечений «Долина Сукко». В обязанности Юрия Корниенко, являвшегося директором агрофирмы, входило оформление участков с изменением их целевого назначения (сельхозугодья переоформлялись в территорию под жилую застройку). Руководство ООО «Фонд Юг» поручило Корниенко привлечь партнеров для выкупа паев и оплаты межевых работ. В качестве компенсации за оплату выкупа земли предлагались участки под застройку. Одним из партнеров Корниенко стал предприниматель из Камчатского края Владимир Атрощенко, который владел недвижимостью в Сочи и был готов продать ее, чтобы вложиться в новый более выгодный проект.

С 2009 по 2011 годы Атрощенко передал Корниенко около 100 млн рублей под обещание 22 га в Анапе. Сроки возврата долга все время откладывались, в итоге Атрощенко заставил партнера отдать ему в залог земли ООО «Долина Сукко». Отношения компаньонов осложнились еще больше, когда документы изучила жена Владимира Атрощенко Оксана, которая высказала предположение, что условия сделки заведомо невыполнимы: значительная часть земель агрофирмы «Кавказ» (в том числе и обещанные по договору займа) относится к лесному фонду и не подлежит приватизации. Вскоре Корниенко получил анонимное письмо с угрозами и оскорблениями. Все эти события, по версии обвинения, натолкнули его на мысль об убийстве Атрощенко, который мог разоблачить его незаконные действия.

В ночь с 15 на 16 февраля 2012 года бизнесмена и его супругу похитили из дома и убили. Их тела сожгли в одном из лесов возле Краснодара.

Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда в апреле признала виновными в убийстве предпринимателя и его жены троих подсудимых: директора агрофирмы «Кавказ» Юрия Корниенко, управляющего делами ОАО «Кубаньэнергосбыт» Игоря Пшениснова и бойца СОБРа Романа Шевченко. Еще двое подсудимых по делу — боец СОБРа Максим Фогель и водитель ОАО «Кубаньэнергосбыт» Артем Макаркин, по мнению коллегии, участвовали в похищении супругов. Подсудимые свою вину не признали.

В феврале 2016 года жителя Анапы осудили на восемь с половиной лет колонии строгого режима за организацию этого убийства. Полностью расследование уголовного дела завершили в июле 2016 года. Коллегия присяжных Краснодарского краевого суда в июле 2017 года после перерыва возобновила слушания по делу о заказном убийстве камчатского бизнесмена Владимира Атрощенко и его беременной жены. В апреле 2018 года суд присяжных вынес обвинительный вердикт фигурантам дела.

В Краснодаре прокурор попросил 75 лет заключения фигурантам дела об убийстве бизнесмена.

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