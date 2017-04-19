В Краснодаре ФСБ обнаружила взрывчатку у подозреваемых в экстремизме

В Краснодаре в апреле во время обыска в одной из квартир сотрудники ФСБ нашли и изъяли пластиковую взрывчатку и поражающие элементы.

Группа лиц, состав и численность которой не раскрывается, задержана в ходе специальной операции с участием сотрудников Центрального аппарата ФСБ России в Краснодаре.

«В ходе проведения обыска по месту жительства задержанных были обнаружены компоненты к изготовлению самодельного взрывного устройства — около 150 г пластичного взрывчатого вещества, коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, подозреваемые пропагандировали в своем окружении радикальную исламскую идеологию, высказывали желание принять участие в «джихаде». В ходе осмотра телефонов задержанных выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, на страницах в соцсети «ВКонтакте» обнаружены тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания.

В настоящее время граждане задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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