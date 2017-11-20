В Краснодаре футбольные болельщики поделились эмоциями от презентации кубка ЧМ

Кубок чемпионата мира ФИФА гостил на стадионе «Кубань». Открыл мероприятие директор краевой спортивной школы по футболу Валерий Поддубнов.

Ветеран кубанского футбола уверен, что молодые спортсмены это запомнят навсегда.

«Да вы посмотрите на них, что они творят. Конечно, ощущения великолепные от такого мероприятия. Когда мы еще увидим этот кубок? Мы смотрели 50 лет назад только по телевидению, где-то фотохроника была, а теперь он стоит здесь, этот кубок мира», — сказал Валерий Поддубнов.

По традиции гостей мероприятия встречал талисман чемпионата мира в России — волк Забивака. С ним тоже фотографировались гости. Но самое ценное фото, конечно, с кубком. Его выдавали сразу и совершенно бесплатно. Поклонники футбола, разумеется, остались довольны.

— Ощущения очень крутые. Все-таки кубок мира. Мне все очень понравилось, теплый прием, — поделился участник мероприятия Владимир Мартынов.

— Особенно приятно, что именно на стадион «Кубань» привезли, потому что «Кубань» — команда с историей. Многие за нее болеют, — отметил Дмитрий Коротков.

— Если честно, возле этого кубка ощущаешь себя игроком, — признался Артемий Большаков.

Краснодар стал 15-м городом в маршруте кубка. В городе он пробыл почти неделю. Сейчас трофей гостит в Сочи.

Фоторепортаж с презентации кубка смотрите здесь.

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