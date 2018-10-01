В Краснодаре гендиректор «Яндекс. Деньги» рассказал об онлайн-платежах

Иван Глазачев прочитал лекцию во время пресс-завтрака.

Главные тренды — рост популярности мобильных платежей, переход к виртуальным картам, автоматизация онлайн-платежей. К их преимуществам относятся безопасность и выгодность. Так, за оплату онлайн через «Яндекс. Деньги» можно получить кешбэк 5%, а покупки товаров будут защищены сервисом «Защита покупателя».

«Яндекс. Деньги» относится к самым популярным платежным системам у россиян. Чаще всего люди тратят деньги через интернет на мобильную связь, коммунальные услуги, налоги, а также совершают денежные переводы и покупки в интернет-магазинах. Спикер отметил, что развитию онлайн-торговли способствуют платежные технологии.

«Я рассказал о конкретных кейсах, о том, как помогает «Яндекс. Касса» развитию бизнеса. Мы обновили нашу продуктовую линейку и позволяем пройти весь путь от регистрации бизнеса онлайн до размещения своих услуг на В2В-площадках», — рассказал генеральный директор «Яндекс. Деньги» Иван Глазачев.

Разговор зашел и о Краснодарском крае. По данным «Яндекс. Кассы», Кубань входит в топ-3 регионов по объему покупок в онлайн-магазинах. Также обсудили курс на безналичность в краевой столице: Краснодар находится в тройке городов России по числу бесконтактных платежей.

В конце встречи спикер рассказал об инновациях в сфере платежей. Особый интерес у гостей вызвали кешбэки, онлайн-покупки в рассрочку и программы лояльности.

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