В Краснодаре голодные приезжие обокрали ларек с выпечкой

Это произошло на пересечении улиц Гаврилова и Коммунаров.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что заметила на перекрестке подозрительных молодых людей. Сотрудники патрульно-постовой службы обошли соседние дворы и обнаружили в одном из них двух похожих по описанию парней. Их задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Выяснилось, что 18-летний и 19-летний уроженцы Хабаровского края, приехавшие в кубанскую столицу в гости к родственникам, взломали роллет торгового павильона. Они похитили несколько упаковок газированных напитков и около десяти пирожков и булочек, которые тут же съели.

Сейчас полиция устанавливает сумму причиненного ущерба. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник