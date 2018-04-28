В Краснодаре горел «Семейный Магнит» на улице Дзержинского

Сообщение о возгорании поступило 28 апреля в 14:54.

«В 14:55 к месту пожара отправились спасатели. В 14:59 установлено, что происходит задымление электрической щитовой, расположенной с тыльной стороны здания. Из супермаркета эвакуировали 20 человек», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 15:04 в щитовой локализовали пожар площадью 6 кв. м, в 15:24 возгорание полностью ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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