В Краснодаре горит склад на улице Уральской

Сообщение о возгорании склада поступило в МЧС 12 сентября в 11:27.

По предварительным данным, возгорание возникло в промзоне на территории торгового комплекса в районе пересечения улиц Уральской и Симферопольской.

В 11:28 к месту пожара направлены подразделения. В 11:31 по прибытию первого подразделения установлено, что происходит горение в складском помещении на площади около 500 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация уточняется.

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Публикация от Типичный Краснодар (@tipich_krd) 12 Сен 2018 в 1:51 PDT

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