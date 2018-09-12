В Краснодаре горит склад на улице Уральской

Сообщение о возгорании склада поступило в МЧС 12 сентября в 11:27.
По предварительным данным, возгорание возникло в промзоне на территории торгового комплекса в районе пересечения улиц Уральской и Симферопольской.
В 11:28 к месту пожара направлены подразделения. В 11:31 по прибытию первого подразделения установлено, что происходит горение в складском помещении на площади около 500 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Информация уточняется.
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