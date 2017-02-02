В Краснодаре городская служба спасения провела тренировки на льду

В Краснодаре в феврале городская служба спасения тренировалась на замерзшей Кубани.

Один из спасателей добровольно оказался в ледяной воде. Его надо было доставить на берег и обогреть.

Специалисты отрабатывали разные способы спасения. Использовали надувной рукав, плот и лестницу. Помимо тренировок специальные группы каждый день патрулируют водоемы города. На Карасунском и Покровском озерах и в Юбилейном микрорайоне дежурят по два спасателя.

«Установлено более 200 запрещающих знаков выхода на лед, около 8 тыс. памяток раздали населению. Со школьниками в 24 школах проведены занятия, на которых опять же объясняли ученикам правила поведения на льду», — рассказал заместитель начальника управления гражданской защиты Александр Рекун.

Спасатели напоминают: если под вами провалился лед, во-первых, не нужно паниковать. Обопритесь руками о край льда проруби. Если чувствуете течение, подогните ноги. Постарайтесь медленно выбраться на поверхность. Сразу вставать на ноги запрещено. От места провала удаляйтесь ползком, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник