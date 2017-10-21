В Краснодаре горожане вышли на субботники во дворах многоэтажек

Жильцы активно принимают участие в благоустройстве территорий, вошедших в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

«Выполнение части работ силами жильцов — это форма трудового участия в реализации федерального проекта и одно из обязательных условий. В Краснодаре жители охотно устраивают субботники и делают дополнительные работы, не вошедшие в программу», — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко.

Всего в программу по формированию комфортной городской среды вошло восемь жилых кварталов. Они охватывают прилегающие территории от 5 до 16 многоквартирных домов.

В квартале улиц Ставропольская — Кавказская — Шевченко — Таманская жильцы расчистили двор от уличного мусора и листвы, выкопали автопокрышки и обрезали ветки деревьев и кустарников. На участках, прилегающих к шести многоквартирным домам на улице Вавилова, жильцы готовят территорию к озеленению и установке детской, спортивной и бельевой площадок. Во дворах домов на улице Тургенева, 219-229 участники субботника разравнивают будущие газоны под посев травы.

По словам председателя ТОС № 51 Тамары Мозговой, дорожники уже отремонтировали тротуары, постелили асфальт у подъездов, заменили бордюры, а сейчас ведут работы по устройству автостоянки. Озеленители завозят землю и готовят к посадке деревья. Женщина отметила, что рабочие часто советуются с жильцами.

Жители домов в границах улиц Тургенева — Фестивальная — Гагарина принимают участие в обустройстве клумб, газонов, очистке двора от листвы и благоустройстве детской площадки.

Помимо этого, работы ведутся в трех жилых массивах Карасунского округа: в двух — на Тюляева и одном — на Уральской. А накануне субботник прошел во дворах на улице Селезнева, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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