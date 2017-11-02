В Краснодаре гости фестиваля «Дружба народов» попробуют национальные блюда

Фестиваль состоится в День народного единства 4 ноября.

В центре краевой столицы пройдет парад духовых инструментов. Любители и профессионалы в составе оркестра прошагают по улице Красной.

Финиширует колонна на Пушкинской площади. Посетителей будут угощать национальными блюдами кулинары разных этносов, живущих на Кубани. Ремесленники научат желающих мастерить из дерева, глины, тканей.

«Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края будут представлены выставки всех национальностей, чтобы каждая нация, проживающая на территории Кубани, могла еще раз о себе заявить, еще раз рассказать о своем быте, своих правилах и своих суждениях, о своих устоях, и самое главное — рассказать о своей культуре», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский.

Также будут петь и танцевать национальные коллективы. В краевой столице выступят кубанские, адыгейские и дагестанские артисты. В финале вечера на сцену выйдут группы IOWA и «Пропаганда». А в 18:00 бесплатно двери откроют музеи, театры и выставочные залы города.

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