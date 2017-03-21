В Краснодаре грузовик врезался в дом, а легковушка вылетела на газон

В Краснодаре 21 марта произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Авария произошла утром на перекрестке улиц Таманской и Ковтюха. Фотографии и видеозаписи с места ДТП в социальные сети выложили очевидцы произошедшего. На них видно, что грузовой транспортер врезался в угол частного одноэтажного дома. Рядом на газоне стоит поврежденная отечественная легковушка.

«В ДТП никто не пострадал. На место выехали инспекторы ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.

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