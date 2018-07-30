В Краснодаре и Анапе покажут фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея»

Российские зрители смогут увидеть оригинальную нереставрированную копию фильма в формате IMAX.

Показы в Краснодаре и Анапе начнутся с 30 августа, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании «Монитор».

В работе по созданию копии для кинотеатров IMAX принимала участие команда «Уорнер Бразерс Пикчерс» вместе с трехкратным номинантом премии «Оскар», неоднократным обладателем премии «Сатурн» и поклонником творчества Кубрика Кристофером Ноланом.

По завещанию Стэнли Кубрика, фильм «2001 год: Космическая одиссея» будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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