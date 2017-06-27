В Краснодаре и Динском районе 37% жителей не заключили договоры на вывоз мусора

Данные пользователи до сих пор утилизируют бытовые отходы самостоятельно, из-за чего регулярно возникают стихийные свалки, которые наносят урон окружающей среде.

Об этом на втором открытом форуме прокуратуры Краснодарского края «Экологическая безопасность Кубани» заявил замминистра ТЭК и ЖКХ региона Святослав Удинцев. От отметил, что в Краснодаре и Динском районе, которые обслуживает единственный в крае региональный оператор по вывозу и утилизации мусора — ОАО «Мусороуборочная компания» — договоры на вывоз мусора заключили только 63% пользователей.

Замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани напомнил, что в настоящее время граждане обязаны заключить договор по вывозу мусора и регулярно оплачивать услуги в соответствии с тарифом — аналогично плате за электроэнергию, газ, тепло или воду.

«Если же гражданин этого не делает, его обяжут заключить договор принудительно и в обязательном порядке оплачивать вывоз мусора. Тех, кто будет отказываться, ожидают штрафы», — цитирует замминистра РБК.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2016 года ОАО «Мусороуборочная компания» стала единым региональным оператором по вывозу мусора, в зону ее ответственности вошли Краснодар и Динской район. Компания вывозит отходы из муниципалитетов на лицензированный полигон ТКО, расположенный в районе хутора Копанского. Региональная энергетическая компания — департамент цен и тарифов Краснодарского края установила в апреле новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.

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