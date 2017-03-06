В Краснодаре и Новороссийске пройдут кастинги на фильм «Тренер»

В Новороссийске и Краснодаре в марте проведут кастинги на фильм российского актера Данилы Козловского «Тренер».

Отбор участников в Новороссийске пройдет 11-12 марта с 12:00 в МКЦ на улице Адмирала Серебряного, 9. В Краснодаре кастинг состоится 17-18 марта в 12:00 по адресу улица Дзержинского, 5, офис 6.

«Фильм расскажет историю лучшего бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти и бесславно завершает карьеру. После череды испытаний ему предстоит совершить чудо на посту тренера маленькой футбольной команды», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» продюсеры проекта.

Исполнителем главной роли, продюсером и режиссером фильма станет Данила Козловский. Съемки пройдут в подмосковных Химках, Новороссийске и Краснодаре.

Фильм снимают при поддержке Российского футбольного союза. Картина выйдет в прокат в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу в России.

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