В Краснодаре и Ростове-на-Дону начнут развивать медицинский туризм

29 сентября в 12:47

Краснодарский край и Ростовскую область посетил президент израильской Ассоциации медицинского туризма Марк Каценельсон.

Он рассказал, что в регионах юга России будут развивать медицинский туризм.

«Я посетил Краснодар и Ростов-на-Дону, 1 октября лечу в Ставрополь. Я знакомлюсь с представителями частных и государственных медицинских учреждений, чтобы в дальнейшем налаживать партнерские отношения», — сказал Каценельсон.

По его словам, партнерство подразумевает обмен опытом и оказание медицинской помощи российским пациентам в Израиле. Это даст возможности обучения, повышения квалификации медиков юга РФ.

«Сейчас это пользуется спросом, увеличился поток российских врачей, которые хотят получить знания израильской медицины. Я получаю предложения о совместном сотрудничестве в стоматологии, офтальмологии и косметической хирургии, которая очень хорошо развита в Ростове-на-Дону и Краснодаре», — уточнил президент ассоциации.

Он пояснил, что для развития медицинского туризма в России нужно создавать региональные ассоциации. Необходим симбиоз между госструктурами и частными организациями, клиникам, санаториями, турагентствами.

Каценельсон добавил, что юг России привлекателен в плане развития медицинского туризма в связи с транспортной доступностью для иностранцев, сообщает «Интерфакс».

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