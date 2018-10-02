В Краснодаре и Северском районе выпал град

Сильные ливни прошли днем 2 октября в краевом центре. В некоторых микрорайонах выпал град.

Очевидцы выложили фото и видео дождя в социальные сети. По их словам, град прошел в краснодарской «Немецкой деревне» и в поселке Афипском.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей Кубани 2 октября МЧС предупредило о ливнях и усилении ветра. Кратковременные дожди с грозами синоптики ожидают на юге края.

На Черноморском побережье есть опасность формирования смерчей.

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